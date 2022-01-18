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Факти / Україна / Політика

У Слузі народу анонсували запуск платформи для вирішення проблем громад

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олена Шуляк

Партія Слуга народу планує запустити спеціальну платформу для вирішення проблем громад по всій Україні. Це може відбутися вже в першому кварталі 2022 року.

Про деталі поінформувала голова партії Олена Шуляк. Нова ініціатива так і називається: Платформа розвитку громад.

Про її запуск Шуляк анонсувала минулого тижня під час наради за участю представників Слуги народу та Всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування.

У першому кварталі цього року хочуть реалізувати пілотні проєкти в рамках цієї платформи.

– Ми вирішили, що кожна асоціація надасть пілотний проєкт із певною громадою, якій ми допоможемо. І після цього платформа зможе запускатися повноцінно. Думаю, що в першому кварталі 2022 року ми точно зможемо якісь пілотні проєкти реалізувати. Ймовірно, перший квартал і стане точкою відліку роботи цієї платформи, – наголосила Шуляк.

За словами народної депутатки, ідея нової платформи полягає в допомозі громадам вирішувати певні проблеми, з якими вони стикаються.

Це можуть бути питання, які стосуються різних сфер та напрямів: наприклад, надання громадам консультативно-експертної допомоги; навчання; втіленням певного проєкту в життя; приєднання до деяких державних програм (наприклад, пов’язаних із програмою Питна вода, проєктами Велике будівництво та Велика реставрація).

– Оскільки громади було створено порівняно нещодавно, то не всі їхні керівники мають відповідні досвід і знання щодо взаємодії з органами влади. Й коли ми проговорювали те, як можемо допомогти, то на поверхні була саме ця ідея – створення Платформи допомоги громадам, – зазначила Шуляк.

Згідно із задумом, нова платформа також допомагатиме громадам ефективно використовувати кошти, розвиватися та реалізовувати на місцях певні інфраструктурні проєкти.

До роботи платформи будуть залучені: представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, асоціацій громад, бізнесу, Асоціації міст України, експерти.

Раніше Олена Шуляк анонсувала створення в Слузі народу дисциплінарної комісії для аналізу скандалів (“зашкварів”) за участю нардепів та депутатів місцевих рад від цієї партії.

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Джерело: Інтерфакс-Україна, Слуга народу

Фото: УНІАН

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