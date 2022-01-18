Партія Слуга народу планує запустити спеціальну платформу для вирішення проблем громад по всій Україні. Це може відбутися вже в першому кварталі 2022 року.

Про деталі поінформувала голова партії Олена Шуляк. Нова ініціатива так і називається: Платформа розвитку громад.

Про її запуск Шуляк анонсувала минулого тижня під час наради за участю представників Слуги народу та Всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування.

У першому кварталі цього року хочуть реалізувати пілотні проєкти в рамках цієї платформи.

– Ми вирішили, що кожна асоціація надасть пілотний проєкт із певною громадою, якій ми допоможемо. І після цього платформа зможе запускатися повноцінно. Думаю, що в першому кварталі 2022 року ми точно зможемо якісь пілотні проєкти реалізувати. Ймовірно, перший квартал і стане точкою відліку роботи цієї платформи, – наголосила Шуляк.

За словами народної депутатки, ідея нової платформи полягає в допомозі громадам вирішувати певні проблеми, з якими вони стикаються.

Це можуть бути питання, які стосуються різних сфер та напрямів: наприклад, надання громадам консультативно-експертної допомоги; навчання; втіленням певного проєкту в життя; приєднання до деяких державних програм (наприклад, пов’язаних із програмою Питна вода, проєктами Велике будівництво та Велика реставрація).

– Оскільки громади було створено порівняно нещодавно, то не всі їхні керівники мають відповідні досвід і знання щодо взаємодії з органами влади. Й коли ми проговорювали те, як можемо допомогти, то на поверхні була саме ця ідея – створення Платформи допомоги громадам, – зазначила Шуляк.

Згідно із задумом, нова платформа також допомагатиме громадам ефективно використовувати кошти, розвиватися та реалізовувати на місцях певні інфраструктурні проєкти.

До роботи платформи будуть залучені: представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, асоціацій громад, бізнесу, Асоціації міст України, експерти.

Раніше Олена Шуляк анонсувала створення в Слузі народу дисциплінарної комісії для аналізу скандалів (“зашкварів”) за участю нардепів та депутатів місцевих рад від цієї партії.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Слуга народу