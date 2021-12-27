К местным депутатам от партии Слуга народа уже в следующем году начнут применять процедуру императивного мандата.

Об этом рассказала в одном из интервью глава партии Елена Шуляк. По ее словам, первые решения планируется принять в начале февраля 2022 года.

Как известно, императивный мандат – это процедура досрочного отзыва депутата с его должности. Это происходит тогда, когда партия, от которой он делегирован, решает, что депутат не справился с поставленными задачами или нарушает принципы политсилы.

По словам Шуляк, сейчас все областные организации Слуги народа готовят списки таких кандидатов “на вылет”. Списки будут готовы к концу 2021 года, а саму процедуру императивного мандата начнут применять уже в январе-феврале 2022-го.

– В следующем году будем обязательно применять императивный мандат к местным депутатам… Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердит руководство партии, — подчеркнула Шуляк.

Она уточнила, что существует юридическая процедура использования механизма императивного мандата. Именно поэтому областным организациям было поручено сформировать списки, чтобы разобраться в ситуации на местах.

При этом Шуляк затруднилась назвать количество местных депутатов от Слуги народа, которые могут лишиться своих должностей (из общего количества в более 6 тыс. человек). По ее словам, списки еще формируются.

В то же время, она заверила, что императивный мандат не будут использовать для наказания “неугодных”.

– Это серьезная санкция, а потому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение, – заявила Шуляк.

Недавно Елена Шуляк рассказывала о планах создать в Слуге народа дисциплинарную комиссию для анализа скандалов (“зашкваров”) с участием нардепов и депутатов местных советов. Согласно замыслу, такая комиссия могла бы рекомендовать снять депутата с должности или лишить мандата (в случае депутатов местного уровня).