В Слуге народа собираются создать дисциплинарную комиссию для анализа скандалов (“зашкваров”) с участием нардепов и депутатов местных советов от этой политической силы.

Об этом рассказала в одном из интервью глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Она уточнила, что ранее планировалось создать етический совет на базе фракции Слуга народа, однако безуспешно. Поэтому теперь решено создать подобный орган на уровне партии.

– Мы создадим условно дисциплинарную комиссию (название может быть другим). Я предлагаю ее как высший орган партии… Партия перебирает на себя инициативу создания дисциплинарной комиссии или этического совета, которая могла бы заниматься анализом, вынесением определенных рекомендаций, что делать в разных громких и не очень “зашкварах” народных депутатов или депутатов местных советов. Давайте будем честны, скандалы есть, — подчеркнула Шуляк.

Она признала, что реакция Слуги народа на скандалы с участием нардепов иногда является слишком запоздалой. А в некоторых случаях реакции вообще нет.

По словам Шуляк, дисциплинарная комиссия сможет рекомендовать снять депутата с должности или даже лишить мандата (в случае местных депутатов).

– За те “зашквары”, в которые иногда попадают наши народные депутаты, они никогда не понесут ни уголовную, ни административную ответственность. Мы ведь с вами это понимаем. Но они могут нести некую политическую ответственность. Дисциплинарная комиссия может рекомендовать снять человека с должности или – в случае местных депутатов – лишить их мандата, – объяснила Шуляк.

Нардеп добавила, что механизм работы дисциплинарной комиссии будет еще обсуждаться на уровне руководящих органов Слуги народа.

Что известно о скандалах с участием Слуг народа?

Нардепы от Слуги народа неоднократно попадали в скандалы из-за своих заявлений и действий.

Так, депутат Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Богдан Яременко попал в скандал из-за секс-переписки в стенах парламента, за что поплатился должностью главы Комитета ВР по вопросам внешней политики.

Скандал разгорелся и вокруг нынешнего первого вице-спикера ВР Александра Корниенко и главы фракции Слуга народа Давида Арахамии. Так, в сети появилась видеозапись, как нардепы якобы обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву (во время разговора Корниенко употребил фразу “корабельная сосна”).

Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова в свое время отметилась заявлением о детях “низкого качества”. А недавно, комментируя гибель нардепа Антона Полякова, она заявила, что “это минус один враг”.

Нардеп Юрий Камельчук заявлял, что коронавирус – это якобы выдуманная болезнь.

А депутат Александр Юрченко был заподозрен в организации коррупционной схемы. Уже после исключения из фракции Слуга народа Юрченко совершил ДТП во Львове.

До сих пор является неопределенной ситуация относительно нардепа Александра Трухина и его участия в ДТП, которое произошло в конце августа этого года на Бориспольской трассе в Киеве. Следствие пока не предоставило официальной информации, находился ли Трухин за рулем на момент аварии.

Фото: Слуга народа