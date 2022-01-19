Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев не поддаваться на провокации Российской Федерации и верить в мир на Донбассе.

Глава государства отметил, что в последнее время в СМИ постоянно обсуждается возможное вторжение России и дальнейшая агрессия. Он призвал граждан не паниковать и верить в лучшее.

— СМИ распространяют, что мы якобы не готовы и нас не оставят самих. Всю эту риторику объединяет одна вещь. Один логичный вопрос – а в чем новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Риски не стали больше, — убежден президент.

Зеленский призвал украинцев не паниковать по поводу вторжения РФ. Он убежден, что все находится под контролем и согласно плану.

– Мы обо всем знаем и ко всему готовы. Единственный повод для паники: если после восьми лет войны мы будем поддаваться панике, — считает глава государства.

По его мнению, гражданам не нужно накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск в Украину.

– Всем нашим гражданам нужно это понять: выдохнуть и успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир, — сказал он.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, однако должна быть всегда готова к ней.