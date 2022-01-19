Украина продолжает принимать с официальными визитами своих международных партнеров. Неделя началась с приезда в Киев министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

А 19 января с официальным визитом Украину посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, с которым и провел совместный брифинг.

Во время выступления госсекретарь сделал ряд важных заявлений, прежде всего касаемо угрозы усиления агрессии со стороны России.

На каких вопросах сосредоточился Энтони Блинкен во время пресс-конференции и почему его визит в Украину важен — читайте в материале.

Главные тезисы

Энтони Блинкен рассказал, что его визит в Украину связан с просьбой президента США Джо Байдена и призван подтвердить поддержку украинцев со стороны Штатов.

Он сообщил, что в 2022 году США предоставят помощь Украине в размере $300 млн. Кроме того, они продолжат поддерживать Украину, чтобы решить экономические вызовы, с которыми наше государство сталкивается из-за дестабилизации со стороны России.

— Мы продолжим поддержку, которая предусматривает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка предоставляется от обеих партий США. Это сигнал от Конгресса США, что мы продолжаем и будем продолжать поддерживать Украину в 2022 году, и выделим дополнительные $300 млн, – подчеркнул Энтони Блинкен.

Также он заявил, что США готовы предоставить Украине больше помощи и оружия в случае вторжения России. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты и союзники будут действовать скоординированно и целенаправленно, чтобы РФ ощутила последствия, если решится на обострение ситуации.

– Мы очень интенсивно работаем как в правительстве США, так и координируем свои действия с нашими союзниками и партнерами в ЕС, чтобы вместе разработать большой пакет санкций. Мы говорим, что у России будут большие последствия, если она прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины, — особо отметил госсекретарь.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина рассчитывает на единый пакет санкций против России от США и ЕС.

Он убежден: РФ должна каждый день получать очень четкие сигналы, что санкции против нее вполне реальны. По его мнению, угроз о прогрессе в переговорах между США и ЕС по сведению санкций в единый пакет здесь недостаточно.

Фото: МИД Украины

Вспомнил Энтони Блинкен и о Минских договоренностях, отметив, что не видит смысла в том, чтобы их пересматривать. По мнению госсекретаря США, в документе прописаны очень четкие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.

Он подчеркнул, что многие из них Украина выполнила, и обратил внимание на то, что Россия практически ничего не сделала из того, что предусматривают эти договоренности.

Дмитрий Кулеба поддержал позицию своего коллеги и добавил, что у вооруженного конфликта, который Россия развязала против Украины, есть только одно решение – путь дипломатии.

Поэтому, если Кремль действительно хочет политического урегулирования, то должен продолжить переговоры со США, НАТО и странами-участницами Нормандского формата.

– Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась путем дипломатического урегулирования противоречий. И у этого конфликта есть только одно решение – дипломатическое… Этот конфликт будет разрешен только тогда, когда последний российский солдат покинет ОРДЛО и АР Крым и Севастополь, — отметил украинский дипломат.

Со своей стороны Энтони Блинкен пообещал информировать Украину о результатах его встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая состоится в Женеве 21 января.

А президент Владимир Зеленский сразу же заявил об уверенности, что никакого решения об Украине без Украины не будет.

Почему визит Блинкена в Украину важен

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV пояснил: подобные визиты партнеров Украины в Киев и обсуждение возможного обострения ситуации со стороны Российской Федерации на международном уровне являются свидетельством активной дипломатической работы по сдерживанию и недопущению российской агрессии.

– Эта работа продолжается и через предупреждение россиян (как публично, так и непублично), и через поддержку высокого уровня переговоров с Россией, что является одним из способов сдерживания россиян от агрессивных действий. С другой стороны, визиты в Киев таких высоких представителей дипломатии влиятельных западных стран – это свидетельство солидарности с Украиной, и сигнал о том, что Украину будут поддерживать в случае агрессии РФ, – объяснил Фесенко.

Политолог обратил внимание и на конкретные проявления такой поддержки, в частности, на выделение дополнительной помощи Украине со стороны США и предоставление Великобританией партии противотанкового вооружения.

Владимир Фесенко отметил, что в ходе подобных визитов обсуждаются еще и вопросы координации. Это касается не только переговоров с Россией, но и совместных действий в случае обострения агрессии.

В целом сам визит Энтони Блинкена и других дипломатов в Украину политолог назвал инструментом солидарности и переговорного процесса, и подчеркнул, что такая высокая дипломатическая активность направлена ​​на попытку сдержать агрессивные действия Кремля.