Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав українців не піддаватися на провокації Російської Федерації та вірити у мир на Донбасі.

Глава держави зазначив, що останнім часом у ЗМІ постійно обговорюють можливе вторгнення Росії і подальшу агресію. Він закликав громадян не панікувати та вірити у краще.

– ЗМІ розповсюджують, що ми нібито не готові та нас не залишать самих. Всю цю риторику об’єднує одна річ. Одне логічне питання – а у чому новина? Хіба це не реальність вже вісім років. Ризики не стали більшими, – переконаний президент.

Зеленський закликав українців не панікувати щодо вторгнення РФ. Він переконаний, що все перебуває під контролем та згідно з планом.

– Ми про все знаємо та до всього готові. Єдиний привід для паніки: якщо після восьми років війни ми піддаватимемося паніці, – вважає глава держави.

На його думку, громадянам не потрібно накручувати себе через новини про можливе вторгнення російських військ в Україну.

– Усім нашим громадянам треба це зрозуміти: видихнути та заспокоїтися. Всім нашим партнерам бути дієвими й не на словах. Важливою є не тільки інформація про те, що робитиме світ, – сказав він.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче війни, однак має завжди бути готовою до неї.