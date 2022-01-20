В Британии заявили о готовности выделить Украине больше оружия

Лондон открыт к тому, чтобы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы нивелировать вероятное вторжение России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Daily Mail.

— Вопрос об отправлении в Украину большего количества оборонительного оружия я буду держать на рассмотрении. Я не исключаю ничего в том, чтобы помочь Украине обеспечить самооборону, – сказал Уоллес.

Это связано с тем, что Россия собрала около 127 тыс. военных на границе с Украиной вместе с танками и другим оружием, возможно, готовясь к вторжению.

— Великобритания полна решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и наши общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им строить обороноспособность и решили усилить эту помощь на фоне российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников, – подытожил Уоллес.

В то же время, издание пишет, что накануне посольство РФ в Лондоне обвинило Британию в “развертывании напряженности в регионе” из-за предоставления Украине оружия.

Минувшей ночью Россия обвинила Великобританию в развертывании напряженности в регионе путем размещения оружия. Там заявили, что это только “подпитает кризис”.

Министр обороны Алексей Резников в интервью BBC Hardtalk призвал западных партнеров ввести санкции против России. По его мнению, это может предотвратить будущее вторжение со стороны Москвы.

— Наши партнеры могут сделать больше – например, санкции до вторжения, а не после. Давайте покажем Кремлю, что вы понимаете угрозу и как вторжение может обойтись им очень дорого, – сказал он.

Возможность того, что Великобритания может прислать большее количество вооружений, будет приветствоваться украинским правительством, которое назвало поставку противотанкового вооружения системы NLAW “самым необходимым первым шагом”.