Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине Анку Фельдгузен на фоне скандального заявления немецкого командующего Военно-морскими силами Кая-Ахима Шенбаха о Крыме.

В МИД подчеркнули неприемлемость его высказываний о том, что Крым якобы “никогда не вернется в состав Украины”.

— Сегодня, как никогда, важна солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России, — убеждены в МИД.

Украина надеется на поддержку Германии на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации.

— Выражено также глубокое разочарование позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия, — добавили в ведомстве.

Скандал с командующим ВМС Германии

21 января командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах спровоцировал скандал, назвав Крым “потерянным для Украины”. На его слова отреагировали в МИД Украины, отметив недопустимость таких заявлений на фоне российской агрессии.

Вскоре он опроверг свои высказывания, назвав их ошибкой. Немецкий вице-адмирал убежден, что он неправильно оценил ситуацию, поэтому его скандальное заявление не следует интерпретировать.