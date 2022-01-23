Міністерство закордонних справ викликали посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен на тлі скандальної заяви німецького командувача Військово-морських сил Кая-Ахіма Шенбаха про Крим.

У МЗС наголосили про неприйнятність його висловлювань про те, що Крим начебто “ніколи не повернеться до складу України”.

– Сьогодні, як ніколи, важливими є солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії, – переконані у МЗС.

Україна сподівається на подальшу підтримку Німеччини на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації.

– Висловлено також глибоке розчарування щодо позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї, – додали у відомстві.

Скандал з командувачем ВМС Німеччини

21 січня командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах спровокував скандал, назвавши Крим “втраченим для України”. На його слова відреагували у МЗС України, наголосивши про неприпустимість таких заяв на тлі російської агресії.

Незабаром він спростував свої висловлювання, назвавши їх помилкою. Німецький віцеадмірал переконаний, що він неправильно оцінив ситуацію, тому його скандальну заяву не варто інтерпретувати.