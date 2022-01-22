Командующий ВМС Германии назвал ошибкой свое скандальное заявление про Крым

Командующий Военно-морскими силами Германии и вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах назвал свое скандальное заявление относительно якобы “российского” Крыма ошибкой.

Он заявил, что его слова о Крыме на Украине – его личное мнение, а не официальная позиция страны. Об этом командующий ВМС Германии написал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии — мое личное мнение на тот момент относительно ситуации. Они никак не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии, – отметил он.

По мнению немецкого вице-адмирала, не стоит интерпретировать его слова – они были очевидной ошибкой, потому что он неправильно оценил ситуацию.

Скандальное заявление командующего ВМС Германии

21 января командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах во время встречи в Индии выступил со скандальным заявлением. Он отметил, что Крымский полуостров якобы “потерян для Украины”, назвав это “свершившимся фактом”.

Представители Министерства иностранных дел Украины раскритиковали заявление главы немецкого командующего ВМС, выступив с требованием опровергнуть свои слова.

Фото: Командующий ВМС Германии