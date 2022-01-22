Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Командующий ВМС Германии назвал ошибкой свое скандальное заявление про Крым

Юля Захарченко редактор ленты
Командующий ВМС Германии назвал ошибкой свое скандальное заявление про Крым

Командующий Военно-морскими силами Германии и вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах назвал свое скандальное заявление относительно якобы “российского” Крыма ошибкой.

Он заявил, что его слова о Крыме на Украине – его личное мнение, а не официальная позиция страны. Об этом командующий ВМС Германии написал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии — мое личное мнение на тот момент относительно ситуации. Они никак не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии, – отметил он.

По мнению немецкого вице-адмирала, не стоит интерпретировать его слова – они были очевидной ошибкой, потому что он неправильно оценил ситуацию.

Скандальное заявление командующего ВМС Германии

21 января командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах во время встречи в Индии выступил со скандальным заявлением. Он отметил, что Крымский полуостров якобы “потерян для Украины”, назвав это “свершившимся фактом”.

Представители Министерства иностранных дел Украины раскритиковали заявление главы немецкого командующего ВМС, выступив с требованием опровергнуть свои слова.

Читайте
В Словакии отреагировали на скандальное заявление вице-премьера о Крыме

Фото: Командующий ВМС Германии

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка