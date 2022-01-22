Провокация и гибридная война: в Минцифре опровергли информацию о “продаже базы данных” Дії

Сообщение о продаже “слитых” в результате кибератаки данных украинцев с сервиса Дія оказалось ложным.

Соответствующее заявление 22 января сделали в Министерстве цифровой информации. Подобные “вбросы”, распространяющиеся в соцсетях, являются провокацией и продолжением гибридной войны.

— Основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и “сливе” данных украинцев, — говорится в сообщении.

В Минцифре заверили, что все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. Представители министерства призвали украинцев не паниковать, а киберспециалистов – вместе противостоять угрозе и нейтрализовать действия врага.

Утром 22 января ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что анонимный хакер выставил объявление о продаже базы данных граждан Украины (объемом 2,6 млн человек), которые он изъял из сервиса Дія.

Кибератака на украинские госсайты

Масштабная кибератака на правительственные сайты Украины произошла в ночь на 14 января: она затронула около 70 сайтов государственных органов.

По данным журналистов, для централизованной кибератаки на украинские правительственные сайты была использована частная IT-компания, разрабатывавшая эти вебстраницы.

Уже через два дня представители Минцифры заявили, что за масштабной хакерской атакой на правительственные сайты в Украине стоит Россия. Таким образом, РФ стремится дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, распространяя фейки о сливе персональных данных украинцев.