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Факты / Украина / Общество

Хакерская атака поразила около 70 сайтов — Госспецсвязи

Валентина Летяк редактор ленты Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV
Держспецзв'язку

В результате хакерской атаки в ночь на 14 января пострадало около 70 сайтов государственных органов.

– Государственный центр киберзащиты подняли по тревоге в 4.00, – сообщил на брифинге заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

По его словам, это самая большая кибератака с начала военной агрессии РФ против Украины, подозревают, что к ней причастна именно Россия.

Жора сказал, что больше будет известно после завершения расследования.

Он пообещал, что до конца дня все сайты возобновят работу, но пароли в Дії не нужно менять.

Также в Госспецсвязи признали, что Украина уязвима, но европейские партнеры предложили помощь.

Масштабная хакерская атака совершена на правительственные сайты и сервис Дія в ночь на 14 января.

Утром не работали официальные сайты Министерства образования и науки, МИД, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Минспорта, Минэнерго и Минагрополитики.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины вскоре заверили, что хакерам не удалось изменить контент ресурсов. Также во время глобальной атаки не произошло утечки персональных данных.

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