Провокація і гібридна війна: Мінцифри спростувало інформацію про “продаж бази даних” Дії

Повідомлення про продаж “злитих” внаслідок кібератаки даних українців із сервісу Дія виявилося неправдивим.

Відповідну заяву 22 січня оприлюднили у Міністерстві цифрової інформації. Подібні “вкиди”, що поширюються у соцмережах, є провокацією та продовженням гібридної війни.

– Основна мета ворога – підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та “злив” даних українців, – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри запевнили, що всі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. Представники міністерства закликали українців не панікувати, а кіберспеціалістів – разом протистояти загрозі та нейтралізувати дії ворога.

Вранці 22 січня низка Telegram-каналів поширила інформацію про те, що анонімний хакер виставив оголошення про продаж бази даних громадян України (обсягом 2,6 млн осіб), які він вилучив із сервісу Дія.

Кібератака на українські держсайти

Масштабна кібератака на урядові сайти України сталася в ніч на 14 січня: вона зачепила близько 70 сайтів державних органів.

За даними ЗМІ, для здійснення централізованої кібератаки на українські урядові сайти була використана приватна IT-компанія, яка розробляла ці вебсторінки.

Вже за два дні представники Мінцифри заявили, що за масштабною хакерською атакою на урядові сайти в Україні стоїть Росія. Таким чином РФ прагне дестабілізувати ситуацію в нашій державі, поширюючи фейки про злив персональних даних українців.