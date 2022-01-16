На сегодняшний день все доказательства свидетельствуют о том, что за масштабной хакерской атакой на правительственные сайты в Украине стоит Россия. Таким образом РФ стремится дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, распространив фейки о сливе персональных данных украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

В ведомстве отметили, что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Служба безопасности и киберполиция продолжают расследование кибератаки, которая произошла в ночь на 14 января.

– На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве, — подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что российские хакеры чаще всего работают против Соединенных Штатов Америки и Украины, а их цель – поколебать политическую ситуацию в этих государствах. Недавнюю хакерскую атаку на сайты органов госвласти в Минцифре расценивают как проявление гибридной войны РФ против Украины.

В Минцифре отметили, что цель Москвы — не только запугать украинское общество, но и дестабилизировать ситуацию в нашем государстве через остановку работы государственного сектора. Кроме того, РФ стремится подорвать доверие украинцев к власти.

– Этого они могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о “сливе” персональных данных украинцев, — уточнили в министерстве.

В связи с этим в Минцифры заверили граждан, что все персональные данные надежно защищены в государственных реестрах.

В ведомстве объяснили, что в сервисе Дія не хранятся персональные данные украинцев – они находятся в надежно защищенных реестрах. А приложение Дія является своеобразным “мостом” между этими реестрами и пользователем.

В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике. В министерстве также отметили, что любые объявления о продаже якобы персональных данных являются аферой: таким образом мошенники продают старые данные, слитые до 2019 года.

Что известно о кибератаке на правительственные сайты в Украине

Масштабная хакерская атака на правительственные сайты в Украине и сервис Дія была совершена в ночь на 14 января.

Пострадали сайты Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, ГСЧС, Кабинета Министров, Минэнерго и другие.

По данным Госспецсвязи, всего пострадали около 70 сайтов государственных органов.

В Государственной службе специальной связи заверили, что хакерам не удалось изменить контент атакуемых ресурсов. Кроме того, не произошло утечки персональных данных граждан (в том числе из Дії).

Расследование кибератаки осуществляется Службой безопасности Украины вместе с Госспецсвязи и киберполицией. В СБУ сообщали о признаках причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами России.

По данным СМИ, для централизованной кибератаки на украинские правительственные сайты была использована частная IT-компания, разрабатывавшая эти вебстраницы.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины