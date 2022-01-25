Головний висновок за підсумками засідання РНБО 24 січня – немає жодних причин для паніки. Принаймні ці словами прозвучали сьогодні і з вуст секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, і прем’єра Дениса Шмигаля, очільників міністерств і відомств, а згодом і президента Володимира Зеленського.

Скільки саме питань розглянули члени РНБО за дві години, Данілов на брифінгу не уточнив, проте вони були розділені на три блоки – заходи нацбезпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, ситуація в економіці та енергетиці, а також протидія пандемії коронавірусу.

Головні тези та заяви – у матеріалі на Фактах ICTV.

Чи є загроза вторгнення РФ

Олексій Данілов, як і раніше, запевняв, що ситуація контрольована, і ЗСУ готові дати відсіч у разі необхідності.

Він уточнив, що на сьогодні біля українських кордонів зосереджено 109 тис. російських військових, а також 10-11 тис. сил супроводу, проте цього недостатньо для повномасштабного наступу Росії.

На його думку, розмови про масову евакуацію іноземних дипломатів та їх сімей з України на тлі загрози вторгнення РФ дещо перебільшені.

– На сьогодні є інформація з посольства США, те що вони пропонують своїм співробітникам, посольства Великої Британії та посольства Австралії. Інші посольства цим питанням не займаються, – наголосив Данілов.

Тези з виступу Шмигаля

Прем’єр Денис Шмигаль сказав, що загроз українській економіці немає, хіба що може нашкодити дезінформація.

За його словами, уряд очікує, що МВФ перегляне програму для України, і це може відбутися вже в лютому.

Водночас курс долара коливається у валютному коридорі, що є одиним з головних макроекономічних показників “здорової економіки та стабільності”.

Шмигаль вкотре запевнив, що тарифи на газ, опалення, гарячу воду та електрику залишаться незмінними до кінця сезону.

Більш того, за словами радника Офісу президента Ростислава Шурми, опалювальний сезон пройде без збоїв, бо не має дефіциту вугілля, електроенергії, а газу у сховищах достатньо для задоволення всіх споживачів.

З 1 березня відбудеться індексація пенсій на 14%. У середньому виплати пенсіонерам зростуть на 500 грн.

Ситуація з коронавірусом

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує збільшення випадків коронавірусу вдвічі, у порівнянні з хвилею восени минулого року.

Проте госпіталізацій буде менше, як і смертей.

Очільник МОЗ також повідомив, що наступного тижня в Україні зареєструють препарат від коронавірусу Молнупіравір. Постачання очікується протягом 7-10 днів.

Додаткові гроші за бустерну вакцинацію

За підсумками засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив, що все під контролем, причин для паніки немає – як щодо ситуації на Донбасі та навколо проходження опалювального сезону, так і щодо боротьби з пандемією.

Він пообіцяв, що протягом лютого пенсіонери зможуть використати кошти з єПідтримки на оплату комунальних послуг.

А українцям, які отримають бустерну дозу щеплення, додатково нарахують 500 грн.

Фото: РНБО