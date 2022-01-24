Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны. Среди главных тем – война на Донбассе, запасы газа и ситуация с коронавирусом.

– Итог сегодняшнего заседания СНБО – не громкие решения для медийного пространства, а важные выводы для общества и граждан. Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет, – убежден глава государства.

Ситуация на Донбассе

Зеленский заверил украинцев, что правительство держит все под контролем, поэтому оснований для паники нет.

– Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что нужно, – подчеркнул глава государства.

Энергетика

Президент отметил, что отопительный сезон для украинцев будет продолжаться спокойно: запасов газа и угля достаточно, а правительство Украины продолжает наращивать топливо.

Коронавирус в Украине

По данным Минздрава, количество новых больных коронавирусом растет, но в больницах занято только 28% коек. По мнению Зеленского, это произошло, потому что украинцы осознали, насколько важно вакцинироваться.

Вакцинация

В течение февраля пенсионеры смогут использовать средства с єПідтримка на оплату коммунальных услуг. Об этом сказал Владимир Зеленский по завершению заседания СНБО. Для тех, кто получит бустерную дозу прививки, будет начислено дополнительно 500 грн.

По мнению Зеленского, правительство должно увеличивать темпы вакцинации в Украине. С этой целью расширили материальную поддержку иммунизированных граждан.