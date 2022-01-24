Секретар РНБО Олексій Данілов не заперечує точкові удари по Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на українську територію.

В інтерв’ю BBC Україна Данілов на запитання, чи розглядає Україна у разі військової агресії РФ можливість завдання ударів по інфраструктурі та воєнним об’єктам на території Росії, відповів, що “ми маємо можливості”.

— У нас є чітке розуміння, чим ми будемо займатися. Чи маємо ми можливості – можливості у нас є. Чи вистачає нам цих можливостей – можливо, ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати. Більше того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо, – сказав він.

Данілов додав, що у разі можливої повномасштабної війни з РФ – Україна може розраховувати на підтримку з боку своїх союзників.

— По-перше, ми не сам на сам, у нас є партнери, ми їх розділяємо на дві частини – партнери, які допомагають, і партнери, які співчувають. У разі наступу ми будемо битися. Чи будемо просити про допомогу? Так, будемо. Чи будуть нам її давати – враховуючи, скільки зобов’язань взяли на себе всі країни, вони мають це виконати. В них так само є виборці, є люди, які розуміють, що відбувається у світі, – зауважив секретар РНБО.

Він також дав схвальну відповідь на те, чи є Білорусь загрозою для України, підкресливши, що “Білорусь – це країна, яка сьогодні повністю захоплена РФ. Для нас загроза з боку РФ є завжди”.

За підсумками засідання РНБО Данілов заявив, що ситуація в Україні наразі контрольована і жодних підстав для паніки немає.