Німеччину треба лікувати від кремлівської хвороби – Огризко

Нинішня політика Німеччини щодо Росії небезпечна не лише для самої країни, а й для всієї Європи. Таку думку в інтерв’ю Фактам ICTV висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко.

– На жаль, на сьогодні позиція Німеччина щодо Росії продовжує бути пособницькою, такою, що виправдовує те, що відбувається під приводом нейтральності, миролюбства і фактично закликає Москву до продовження агресії, – вважає він.

За словами Огризка, позиція Берліна не змінилася з 2008 року, коли Німеччина заблокувала отримання Україною та Грузією ПДЧ, і зараз вона є “неадекватною і фальшивою”.

Дипломат нагадав, що на момент вступу ФРН у 1955 році до НАТО країна була розділена і зруйнована.

– Її взяли в НАТО, щоб вона стала демократичною. А тепер ця країна заперечує наше право на таку саму демократію. Це не лише політично невірно, це – аморально, і цю позицію потрібно якнайшвидше з голів німецьких політиків вивітрювати, інакше будуть проблеми не лише для України та Німеччини, а й для всієї Європи, – наголосив Огризко.

На його думку, недалекоглядністю німецьких політиків користується Володимир Путін, щоб наступати на Європу, оскільки “Україна для нього – лише одна станція, а кінцева мета – розвал ЄС та НАТО”.

Водночас він не заперечує вклад Німеччини у проведення реформ в Україні та введення санкцій ЄС проти РФ, але вважає їх неефективними.

– Санкції, які маємо зараз, діють дуже умовно, адже, якщо б діяли – то Путін би не висував свої “хотєлки” і ультиматуми. Тому ці санкції можна вважати певним прикриттям, щоб заохочувати Путіна до агресивних дій, – каже дипломат.

Колишній глава МЗС України вважає, що через поступливість агресору Німеччина починає втрачати союзників.

– Британські військові літаки, які везли зброю до України, оминули німецький повітряний простір тому, що не були впевнені, що Німеччина дасть дозвіл на прольот цих літаків над своєю територією. Це дуже поганий сигнал для Німеччини. Це означає, що союзники починають думати, як реагувати на те, що відбувається в Берліні, – додав він.

Саму поступливість Москві дипломат пояснює почуттям провини за події Другої світової війни, але, за його словами, у Берліні ніби не бачать, де саме відбувалися найтяжчі бої, де завдано найбільших втрат.

– Німецький політикум живе в паралельній реальності щодо того, що відбувається в Європі. Вони не хочуть бачити, які злочини вчинив російський режим, до речі, і на території самої Німеччини. Політичний клас заражений якоюсь кремлівською хворобою, пропагандистською – вірусом якогось всепрощення до того, що роблять у Кремлі. Це треба лікувати. Бо країна, яка не здатна оцінювати загрозу – приречена на поразку, – підсумував Огризко.

Днями командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах відзначився скандальною заявою щодо Криму. Він сказав, що півострів нібито “втрачений для України”, назвавши це “доконаним фактом”.

Представники Міністерства закордонних справ України розкритикували заяву німецького командувача ВМС, виступивши із вимогою спростувати свої слова.

Згодом Шенбах пояснив, що слова про Крим та Україну – його особиста думка, а не офіційна позиція Німеччини.

Водночас офіційний Берлін блокує закупівлю Україною оборонного озброєння за лінією НАТО.

Через позицію ФРН Україна змушена буде домовлятися з союзниками про постачання зброї на двосторонній основі. Зокрема, Київ планує звернутися до США, Великої Британії, Литви та Франції.

У грудні Bild писав, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.