Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут, который расположен на Аскольдовой могиле в Киеве.

В церемонии также участвовал глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а также и курсанты высших военных учебных заведений.

Память Героев Крут почтили минутой молчания, после чего прозвучал государственный гимн, а воины роты почетного караула дали залп из личного оружия и прошли маршем у памятного креста.

Зеленский почтил память Героев Крут / 24 фотографии

Напомним, накануне украинский лидер пообщался с представителями западной прессы. Речь шла об угрозе полномасштабного вторжения России на территорию Украины и некоторых стран-членов Североатлантического альянса, разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, а также – о гибридных угрозах со стороны РФ.

В частности, Зеленский заверил, что у него нет разногласий с Байденом, а также, что угроза новой агрессии со стороны Российской Федерации нависла не только над Украиной, но и над некоторыми членами НАТО.

Также он прокомментировал заверения Кремля о том, что Россия проводит обычные военные учения и не планирует нападать на Украину.