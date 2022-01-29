Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут

Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут, розташованого на Аскольдовій могилі у Києві.
У церемонії також взяв участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, а також курсанти вищих військових навчальних закладів.
Пам’ять Героїв Крут вшанували хвилиною мовчання, після чого пролунав державний гімн, а воїни роти почесної варти дали залп із особистої зброї та пройшли маршем біля пам’ятного хреста.
Нагадаємо, напередодні український лідер поспілкувався із представниками західної преси. Йшлося про загрозу повномасштабного вторгнення Росії на територію України та деяких країн-членів Північноатлантичного альянсу, розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, а також про гібридні загрози з боку РФ.
Зокрема, Зеленський запевнив, що він не має розбіжностей із Байденом, а також, що загроза нової агресії з боку Російської Федерації нависла не лише над Україною, а й над деякими членами НАТО.
Також він прокоментував запевнення Кремля про те, що Росія проводить звичайні військові навчання та не планує нападати на Україну.