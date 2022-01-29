Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут, розташованого на Аскольдовій могилі у Києві.

У церемонії також взяв участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, а також курсанти вищих військових навчальних закладів.

Пам’ять Героїв Крут вшанували хвилиною мовчання, після чого пролунав державний гімн, а воїни роти почесної варти дали залп із особистої зброї та пройшли маршем біля пам’ятного хреста.

Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут / 24 фотографии

Нагадаємо, напередодні український лідер поспілкувався із представниками західної преси. Йшлося про загрозу повномасштабного вторгнення Росії на територію України та деяких країн-членів Північноатлантичного альянсу, розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, а також про гібридні загрози з боку РФ.

Зокрема, Зеленський запевнив, що він не має розбіжностей із Байденом, а також, що загроза нової агресії з боку Російської Федерації нависла не лише над Україною, а й над деякими членами НАТО.

Також він прокоментував запевнення Кремля про те, що Росія проводить звичайні військові навчання та не планує нападати на Україну.