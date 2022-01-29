О разговоре с Байденом, войне и Северном потоке-2: что сказал Зеленский на встрече с иноСМИ

В пятницу, 28 января, президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями иностранных СМИ, в ходе которой подробно ответил на их вопросы, касающиеся угрозы нового вторжения России для Украины и некоторых стран НАТО, разговора с президентом США Джо Байденом, а также – о гибридных угрозах со стороны РФ.

Какие главные заявления сделал президент Зеленский – читайте в материале Фактов ICTV.

О разговоре с Байденом

Отвечая на вопрос журналиста, президент Зеленский заверил, что у него нет разногласий с Джо Байденом.

– Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США, – сказал Зеленский.

Таким образом он прокомментировал информацию от анонимного источника СNN, который заявил, что президенты США и Украины во время телефонного звонка 27 января поспорили из-за разных оценок по поводу уровня риска вторжения РФ в Украину.

Эту информацию ранее опровергли и в Белом доме, и в Киеве.

Об угрозе нападения Путина для Украины и стран НАТО

Полномасштабная война в случае российского вторжения в Украину грозит не только нам, но и странам НАТО, которые когда-то были в составе Советского Союза, утверждает Зеленский.

Он напомнил, что сейчас происходит гибридная война, и, к тому же, Украина – не единственная страна с территориями, оккупированными Россией.

– Если будет полномасштабная война, то не только с Украиной и не только на украинской территории, – сказал Владимир Зеленский.

О заверениях РФ, что она не собирается нападать

Президент прокомментировал заверения Кремля о том, что Россия проводит обычные военные учения и не планирует нападать на Украину.

Зеленский подчеркнул, что ожидает в этой связи действий по деэскалации ситуации вблизи наших границ, которые стали бы подтверждением нежелания агрессии.

Он сказал, что эти шаги могли бы стать явственным подтверждением слов Москвы, а настолько серьезные учения возле Украины назвал большими рисками для нашей страны.

Также президент предостерег РФ от запугивания украинцев и призвал вместо этого пойти на диалог.

– В чем удовольствие от этого? Что, кто-то боится? Мы не боимся. Но ведь живут люди, обычные люди, старики, в своих домах живут, они не военные. К чему это? В чем смысл?.. У вас есть вопросы? Давайте садиться и разговаривать, – призвал Зеленский.

О НАТО и альтернативных оборонных союзах

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужен конкретный ответ о перспективах членства в НАТО, в особенности учитывая угрозу со стороны России.

– Скажите открыто: мы никогда там (в Альянсе, – Ред.) не будем. Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем, – заявил он.

Вступление в НАТО глава государства расценил как одну из превентивных санкций против России. Зеленский заявил, что вступление в Альянс, к сожалению, не зависит от Украины.

Также президент Зеленский рассказал, что в качестве альтернативы Украина готова ко вступлению и в другие оборонные союзы.

Он также подчеркнул, что в случае, если начнется война, она однозначно коснется и некоторых стран-членов НАТО.

Об эвакуации дипломатов

Украинский президент расценил выезд иностранных дипломатов из Украины как ошибку. Он подчеркнул, что считает, что дипломаты должны оставаться в Украине.

– Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители своих государств, а мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник. Украина идет вперед! – сообщил Зеленский.

О переговорной площадке США-Россия-Украина

Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы появилась новая переговорная площадка по урегулированию ситуации на востоке Украины в формате США-Россия-Украина.

Президент так же намекнул, что хотел бы верить, что Джо Байден мог бы что-то сделать для ее появления.

Такую площадку Зеленский описал как переговорный формат, который действовал бы параллельно с нормандской четверкой.

О Северном потоке-2

Президент напомнил, что Украине обещали гарантии по энергетической безопасности в связи с запуском Северного потока-2, но на Западе начали заявлять о том, что если завтра будет эскалация со стороны РФ, то о СП-2 можно будет забыть.

– Как это понимать? Еще вчера, когда такой риторики об эскалации РФ еще не было, все говорили: если будет запущен Северный поток-2, Украина получит энергетические гарантии по безопасности, – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что США, Германия и ЕС обсуждали с Украиной о том, какие именно гарантии это могут быть: по меньшей мере на 10-15 лет продление использования ГТС Украины, обязательный реверс и гарантии со стороны европейских партнеров.

Но теперь никто не говорит об энергетической безопасности Украины, подчеркнул Зеленский.

Он назвал это еще одной частью гибридной войны.

Также Владимир Зеленский прокомментировал позицию Германии по Северному потоку-2 и отказу этой страны поставлять Украине оружие на фоне угрозы полномасштабного вторжения со стороны РФ.

Так, президент выразил понимание в отношении позиции Берлина по российскому газопроводу и пожелал, чтобы Германия ни в коем случае не оказалась в схожей с украинской ситуации.

– Я не желаю Германии, чтобы вы чувствовали подобное на границах своего государства, что сейчас чувствуем мы. Я когда-то сказал Меркель о Северном потоке: Я понимаю, что это бизнес и долгий процесс. Будь у вас на границе войска этого государства, вы бы с ними делали СП-2? Мне просто любопытно. Где это контрактная линия бизнеса и реальности? – сказал Зеленский.

О панике и дестабилизации

Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и иноСМИ с призывом не нагнетать панику по поводу вторжения РФ, потому что это вредит экономике Украины.

Он согласился с тем, что ситуация на границе остается очень острой, но отметил также, что информационная политика очень сильно изменилась.

Зеленский призвал к сдержанности в освещении происходящего в Украине.

– Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника, – подчеркнул Зеленский.

Такая паника ухудшает ситуацию на рынках и в финансовом секторе, что обходится Украине очень дорого, сообщил президент.

Он также заявил, что уровень эскалации на границе Украины с Россией не является более высоким, чем он был в начале 2021 года.

Наибольшей опасностью в сложившейся ситуации Владимир Зеленский назвал возможность внутренней дестабилизации Украины – так как это спровоцировало бы Россию к эскалации.

Президент призвал Украину к единству, так как это делает страну сильнее и уменьшает риски вторжения РФ.

О стабилизации экономики

Зеленский выразил мнение, что Украине необходимо около $4-5 млрд для стабилизации экономики в связи с ущербом, который нанесла угроза российского вторжения.

Он отметил, что эта сумма стране очень нужна, и вопрос тут даже не в заимствованиях, а в финансовых гарантиях.