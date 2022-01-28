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Факты / Украина / Политика

Украина готова к другим оборонным союзам: Зеленский об альтернативах НАТО

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил в общении с иностранными журналистами, что Украина готова к вступлению в другие оборонные союзы как альтернатив формату НАТО.

– Я не хочу говорить в каждом ответе о НАТО, но о других союзах по безопасности мы не слышим. Если те или иные государства готовы Украине предложить союз по обороне или еще в каком-то формате, то мы готовы к таким договорам, – сказал глава государства.

По его словам, если будет война, это не значит, что она не коснется стран-членов НАТО.

– Это очень страшно для НАТО, потому что если Украину взять в Альянс, то если потом что-то случится, нужно будет ее защищать. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет, – отметил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на этой неделе в эфире Свободы слова на ICTV заявил, что Украина заинтересована в развитии трехстороннего союза по оси Лондон – Варшава – Киев.

По его словам, Украина уже активно работает по этому направлению.

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Фото: Офис президента

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