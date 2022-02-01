Седьмая сессия Верховной Рады девятого созыва откроется во вторник, 1 февраля. Пленарное заседание начнется традиционно в 10.00. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Оно будет единственным на этой неделе, поскольку из-за роста заболеваемости Covid-19 среди нардепов и сотрудников аппарата Верховной Рады парламент отменил часть заседаний, которые должны состояться с 1 по 4 февраля.

К режиму пленарных заседаний Рада вернется с 15 февраля.

Сегодня нардепы утвердят повестку дня новой сессии, а также внесут изменения в закон О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, касающихся временного неприменения штрафов для ФЛП из-за неустановки кассовых аппаратов и снижения финансовых санкций за эти нарушения.

Если народные избранники за них проголосуют, штраф для ФЛП с 1 февраля составит 10% от стоимости товарного чека, в действующей редакции – 100%.

Рада также создаст несколько ВСК, в частности, по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма, ратифицирует несколько международных соглашений и переименует четыре населенных пункта в некоторых областях.