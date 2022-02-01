Сьома сесія Верховної Ради дев’ятого скликання відкриється у вівторок, 1 лютого. Пленарне засідання розпочнеться традиційно о 10.00. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Воно буде єдине цього тижня, оскільки через зростання захворюваності на Covid-19 серед нардепів та співробітників апарату Верховної Ради парламент скасував частину засідань, які мали відбутися з 1 по 4 лютого.

До режиму пленарних засідань Рада повернеться з 15 лютого.

Сьогодні нардепи затвердять порядок денний нової сесії, а також внесуть зміни до закону Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які стосуються тимчасового незастосування штрафів для ФОП через невстановлення касових апаратів та зниження фінансових санкцій за ці порушення.

Якщо народні обранці за них проголосують, штраф для ФОП з 1 лютого становитиме 10% від вартості товарного чеку, у чинниій редакції – 100%.

Рада також створить кілька ТСК, зокрема щодо розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму, ратифікує кілька міжнародних угод та перейменує чотири населені пункти у деяких областях.