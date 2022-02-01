Рада создала ВСК по расследованию фактов, способствовавших оккупации Крыма

Верховная Рада на заседании 1 февраля создала Временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым.

Соответствующее постановление №4657 поддержали 229 народных депутатов.

Согласно документу, ВСК, в которую вошло 10 нардепов, должна в течение года проверить сведения о фактах содействия должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-014 годах.

Среди ее задач также – сбор информации и получение объяснений от чиновников, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов власти, вовлеченных в осуществление деятельности, связанной с кругом вопросов, для расследования которых создана Временная следственная комиссия.