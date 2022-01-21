Украинские военные, несущие боевую службу на административной границе с оккупированным Крымом, провели тактические учения по защите морского побережья и участков суши. Об этом сообщили в пресс-службе командования Объединенных сил ВСУ.

Во время учений залпами из БМ-21 Град выполнили задание по подавлению и уничтожению бронированной техники и живой силы условного противника.

Читайте Киберучения планируют провести в Украине через несколько месяцев

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что подобные тренировки проводятся регулярно, поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности.

На этот раз во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

– Каждый раз командиры усложняют задачу, обучая личный состав действовать в условиях внезапного изменения обстановки, – подчеркнул командующий.

Тактические учения реактивной батареи имели целью слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями, говорится в сообщении командования Объединенных сил ВСУ.

Читайте Возле границы Беларуси с Украиной зафиксировали российскую военную технику

Ранее в Госдепе США сообщили, что Москва может использовать совместные российско-белорусские военные учения, которые пройдут на территории Беларуси для вторжения в Украину с северного направления.

Фото: Сухопутные войска ВСУ