Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Украина на админгранице с оккупированным Крымом провела огневые учения с Градами

Марта Бондаренко редактор ленты
Украина на админгранице с оккупированным Крымом провела огневые учения с Градами

Украинские военные, несущие боевую службу на административной границе с оккупированным Крымом, провели тактические учения по защите морского побережья и участков суши. Об этом сообщили в пресс-службе командования Объединенных сил ВСУ.

Во время учений залпами из БМ-21 Град выполнили задание по подавлению и уничтожению бронированной техники и живой силы условного противника.

Читайте
Киберучения планируют провести в Украине через несколько месяцев

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что подобные тренировки проводятся регулярно, поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности.

На этот раз во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

– Каждый раз командиры усложняют задачу, обучая личный состав действовать в условиях внезапного изменения обстановки, – подчеркнул командующий.

Тактические учения реактивной батареи имели целью слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями, говорится в сообщении командования Объединенных сил ВСУ.

Читайте
Возле границы Беларуси с Украиной зафиксировали российскую военную технику

Ранее в Госдепе США сообщили, что Москва может использовать совместные российско-белорусские военные учения, которые пройдут на территории Беларуси для вторжения в Украину с северного направления.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка