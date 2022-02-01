Рада створила ТСК щодо розслідування фактів, які сприяли окупації Криму

Верховна Рада на засіданні 1 лютого створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим.

Відповідну постанову №4657 підтримали 229 народних депутатів.

Згідно з документом, ТСК, до якої увійшло 10 нардепів, має протягом року перевірити відомості щодо фактів сприяння посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування України Російській Федерації у тимчасовій окупації Криму у 2013-2014 роках.

Серед її завдань також – збір інформації та отримання пояснень від чиновників, підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів влади, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для розслідування яких утворено Тимчасову слідчу комісію.

Наприкінці 2021 року Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо так званих топ-чиновників окупованого Криму, яких підозрюють зокрема у державній зраді.

Серед них – так званий голова Республіки Крим Сергій Аксьонов, колишній голова “Верховної Ради Криму” Володимир Костянтинов, колишня “прокурорка Криму” Наталя Поклонська та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого Криму.