1 февраля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что Британия выделит Украине £1,7 млрд на развитие украинского флота.

Чем важна такая помощь в контексте Стратегии морской безопасности Украины Факты ICTV поинтересовались у военного эксперта Игоря Козия.

По мнению эксперта, любая инвестиция в Вооруженные силы Украины или в оборонную промышленность — это стратегическая инвестиция. Это та инвестиция, которая Киеву позволит в дальнейшем нарастить мышцы, нарастить аппетит к предстоящим событиям.

– Это фактически инвестиции в будущее, – отмечает эксперт.

По его словам, лучше, чтобы военно-морские объекты, на которые Великобритания выделила деньги, строились под наблюдением или самими британскими инженерами.

Игорь Козий отмечает, что в Украине современную военно-морскую инфраструктуру нужно строить с нуля.

Что касается значения такой помощи от Великобритании в контексте Стратегии морской безопасности Украины, инициатором которой является президент Зеленский, то задача состоит в сохранении морской торгово-экономической зоны, территориальных вод.

– Понятно, что ситуацию в регионе нужно постоянно мониторить и контролировать, чтобы потом окончательно не потерять выход к морю. А Украина тогда не сможет нормально торговать, и Россия это прекрасно понимает, — отметил Игорь Козий.

Эксперт отмечает, что укрепление украинских войск безусловно важно, однако не менее важно ведение борьбы в информационном пространстве и за информационное пространство.

– Могу сказать, что нам крайне необходима на базе Генштаба мощная структура, которая будет заниматься противостоянием кибератакам. Или серьезная часть, занимающаяся вопросами информационно-психологических атак. Но для этого нужны компьютерные сети, своя сеть спутников. Все это поможет Украине обеспечить победу в информационном пространстве, которое мы проигрываем, — говорит военный эксперт.

Игорь Козий отмечает, что в современном мире ядерное оружие является фактором сдерживания, а больше воюют в информационном пространстве.

Фото: ВМС ВСУ