1 лютого президент України Володимир Зеленський після зустрічі із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном повідомив, що Британія виділить Україні £1,7 млрд на розбудову українського флоту.

Чим важлива така допомога в контексті Стратегії морської безпеки України, Факти ICTV поцікавилися у військового експерта Ігоря Козія.

На думку експерта, будь-яка інвестиція у Збройні сили України чи в оборонну промисловість – це є стратегічна інвестиція. Це та інвестиція, яка Києву дозволить надалі наростити м’язи, наростити апетит до майбутніх подій.

– Це фактично інвестиція у майбутнє, – зазначає експерт.

За його словами, краще, щоб військово-морські об’єкти, на які Британія виділила гроші, будувалися під наглядом або самими британськими інженерами.

Ігор Козій зауважує, що в Україні сучасну військово-морську інфраструктуру потрібно будувати з нуля.

Що стосується значення такої допомоги від Великої Британії у контексті Стратегії морської безпеки України, ініціатором якої є президент Зеленський, то тут завдання стоїть у збереженні морської торгово-економічної зони, територіальних вод.

– Зрозуміло, що ситуацію в регіоні потрібно постійно моніторити та контролювати, щоб потім остаточно не втратити виходи до моря. А Україна тоді не зможе нормально вести торгівлю, і Росія це чудово розуміє, – зазначив Ігор Козій.

Експерт наголошує, що зміцнення українських військ є безумовно важливим, проте не менш важливим є ведення боротьби в інформаційному просторі й за інформаційний простір.

– Можу сказати, що нам вкрай необхідна на базі Генштабу потужна структура, яка займатиметься протистоянням кібернападам. Або серйозна частина, яка б займалася питаннями інформаційно-психологічних атак. Але для цього необхідні комп’ютерні мережі, своя мережа супутників. Все це допоможе Україні забезпечити перемогу в інформаційному просторі, де ми програємо, – зазначає військовий експерт.

Ігор Козій наголошує, що у сучасному світі ядерна зброя є фактором стримування, більше воюють в інформаційному просторі.

Фото: ВМС ЗСУ