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Факты / Украина / Политика

Нардеп Трухин исключен из партии Слуга народа

Валентина Летяк редактор ленты
Олександр Трухін

Народный депутат Александр Трухин был исключен из партии Слуга народа. Соответствующее решение 2 февраля приняла глава политсилы Елена Шуляк.

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук объяснила, что это будет означать прекращение полномочий Трухина как председателя Полтавской областной организации партии.

Шуляк призвала фракцию Слуги народа собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения.

Трухіна виключили з партії Слуга народу

Накануне появилось видео с нагрудной камеры полицейского сразу после ДТП с участием Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе в Киеве. На нем нардеп пытается договориться с правоохранителем об избежании ответственности.

Он обращается к сотруднику полиции с просьбой отойти в лес, чтобы поговорить с главой МВД Денисом Монастырским.

Генпрокурор Ирина Венедиктова утром 2 февраля заявила, что дала поручение зарегистрировать уголовное производство по данному факту.

– К сожалению, речь идет уже не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ, — написала она в соцсети.

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Фото: УНИАН

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