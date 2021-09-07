Депутат от фракции Слуга народа Александр Трухин заявил, что не имеет отношения к удалению новостей о его участии в ДТП 23 августа в Киеве. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады 7 сентября.

Трухин отметил, что самостоятельно ознакомился с данными и выяснил, что новость об аварии удалили не 30, а около 70 изданий. По словам нардепа, ни он, ни люди из его окружения не требовали в СМИ удалить публикацию с упоминанием о нем.

— Ни я, ни мои помощники, ни люди мне известные не заказывали и не снимали новостей. У меня просьба к журналистам разобраться, я чем смогу тоже помогу. И если были такие факты, за деньги или без денег кто-то снимал какие-то новости, я считаю это недопустимым.

Александр Трухин заявил, что подозревает, кому были выгодны манипуляции об исчезновении публикаций. Также нардеп от Слуги народа заверил, что на момент аварии был трезв.

Трухин признался, что по рекомендации адвокатов и следователей не может комментировать ДТП. Но когда материалы следствия будут готовы, он выступит на брифинге по этому поводу.

ДТП с депутатом Александром Трухиным

Авария с Трухиным произошла 23 августа в Киеве на Бориспольской трассе. Нардеп, не придерживаясь дистанции, въехал в авто, что двигалось впереди.

В результате столкновения пострадал еще третий автомобиль. Во время аварии получили травмы шесть человек, среди них — двое детей.

О ДТП с депутатом Трухин написали ряд изданий, но впоследствии публикации во многих из них исчезли.

В тот же день полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК).

Материалы об аварии получило Государственное бюро расследований и призвало очевидцев происшествия предоставить следователям соответствующую информацию.