После видео с ДТП с участием нардепа Трухина в Слуге народа заявили, что он покинет партию

Появилось видео с нагрудной камеры полицейского сразу после ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина. На нем депутат пытается договориться с правоохранителем об избежании вины за участие в ДТП.

На опубликованном видео народный депутат обращается к сотруднику полиции с просьбой отойти в лес, чтобы поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Из видеоматериалов следует, что Александр Трухин утверждал, что не управлял автомобилем, который попал в ДТП.

Парламентарий на видео также обращался к правоохранителю, чтобы позже найти его и отблагодарить.

В свою очередь полицейский пытался объяснить народному избраннику, что подобные договоренности несут за собой уголовную ответственность.

Реакция партии Слуга народа

Глава депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за поведение своего однопартийца Александра Трухина.

– Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных камер полицейских говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание, — распространила слова Арахамии пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Глава фракции добавил, что подобное поведение это не то, с чем эта партия шла на выборы, поэтому он предложил выйти Александру Трухину из Слуги народа.

– Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга Народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято нами, — заявил Давид Арахамия.

Он отметил, что подобное решение станет возможным, как только эпидемиологическая ситуация позволит депутатам собрать кворум в Верховной Раде и провести голосование.

Он также посоветовал своему коллеге Александру Трухину сотрудничать со следствием, чтобы дать обществу ответы на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него.

Скандал с депутатом Трухиным

Дорожно-транспортное происшествие с нардепом Александром Трухиным произошло 23 августа прошлого года на Бориспольской трассе в Киеве. Народный избранник, не придерживаясь дистанции, въехал в авто впереди.

В результате столкновения пострадал третий автомобиль, а в общей сложности во время ДТП травмы получили шесть человек, среди которых были двое детей.

Об аварии с депутатом сообщил ряд украинских изданий, но впоследствии публикации у многих из них исчезли.

Сам депутат Александр Трухин говорил, что не имеет отношения к удалению новостей по поводу его участия в ДТП.

В день аварии было начато уголовное производство по ст. 286 ч. 1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

А уже в конце августа стало известно, что Государственное бюро расследований будет участвовать в ДТП с участием народного избранника.

Источники: Украинская правда, Юлия Палийчук