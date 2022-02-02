Нардепа Трухіна виключили з партії Слуга народу

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу. Відповідне рішення 2 лютого ухвалила голова політсили Олена Шуляк.

Речниця Слуги народу Юлія Палійчук пояснила, що це означатиме припинення повноважень Трухіна як голови Полтавської обласної організації партії.

Шуляк закликала фракцію Слуги народу зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Трухіна для ухвалення рішення.

Напередодні з’явилось відео з нагрудної камери поліцейського одразу після ДТП за участю Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві. На ньому нардеп намагається домовитись з правоохоронцем про уникнення відповідальності.

Він звертається до співробітника поліції з проханням відійти в ліс, щоб поговорити з главою МВС Денисом Монастирським.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова вранці 2 лютого заявила, що дала доручення зареєструвати кримінальне провадження за даним фактом.