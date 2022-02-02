Скандальное видео с нардепом Александром Трухиным, где он пытается договориться с патрульным об избежании ответственности за ДТП 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе в Киеве, послужило поводом для открытия против него еще одного производства.

Речь идет о ч. 1 ст. 369 УКУ – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины Трухину грозит штраф (от одной до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Производство о предложении взятки полицейскому будут расследовать детективы Национального антикоррупционного бюро, сообщили в Офисе генпрокурора.

Утром 2 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что поручила зарегистрировать уголовное производство по фактам, открывшимся после обнародования видео с нагрудной камеры полицейского сразу после ДТП с участием Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе в Киеве.

На нем политик пытается договориться с правоохранителем об избежании ответственности.