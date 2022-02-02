Президент Владимир Зеленский поддержал партию Слуга народа в решении исключить нардепа Александра Трухина из партии после обнародования скандального видео про его участие в ДТП.

– Относительно Трухина и обнародованного видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии и партии Слуга народа. Думаю, что все единогласно поддержат исключение Трухина из партии, — отметил глава государств на совместном брифинге по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

По его мнению, это вопрос справедливости, поскольку и нардепы, и чиновники, и любые другие люди должны быть равны перед законом.

– Поэтому все должны отвечать. Поверьте мне, все точно будут отвечать, не зависимо от того, что это за проступок. Во-первых, ты депутат, и потому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой ​​реакции правоохранительных органов и Слуги народа, – добавил Зеленский.

Скандал вокруг участия нардепа Александра Трухина в ДТП в августе 2021 года разгорелся с новой силой после обнародования 1 февраля видео с нагрудной камеры полицейского, с которым политик пытался договориться об избежании ответственности за участие в аварии.

2 февраля Александра Трухина исключили из партии Слуга народа. Его полномочия как главы Полтавской областной организации партии также прекращаются.