Детективы Государственного бюро расследований отследили путь народного депутата Александра Трухина на Audi A8 от Полтавы до Киева 23 августа 2021 года, то есть в день резонансного ДТП, изучив видео с более тысячи камер.

На сегодняшний день установлено, что на всех камерах за рулем авто находился водитель в одежде красного цвета – это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре Борисполя.

Однако ДТП произошло на участке дороги, где были демонтированы камеры, поэтому ГБР назначило несколько экспертиз. Четыре из них уже завершены, а последняя продолжается. Именно после ее завершения личность водителя будет окончательно установлена.

С момента аварии исследовано большой объем информации, материалы дела насчитывают свыше пяти томов.

В то же время в Бюро отмечают, что полиция по неизвестным причинам не предоставила все материалы. Детективы также обратились к журналистам предоставить видео, которое придало новую огласку делу, и выясняют, почему эти кадры не были сразу переданы следствию.

Именно поэтому сегодня в ГБР повторно вызвали в качестве свидетеля полицейского, видео из нагрудной камеры которого было распространено СМИ 2 февраля.

На этих кадрах зафиксировано, как сразу после ДТП с участием Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе в Киеве, нардеп пытается договориться с правоохранителем об избегании ответственности.

Это видео стало поводом для открытия относительно него еще одного производства. Речь идет о ч. 1 ст. 369 УКУ – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Расследованием будут заниматься детективы Национального антикоррупционного бюро.