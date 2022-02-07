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Факты / Украина / Политика

ДБР исследовало видео с более чем тысячи камер по делу нардепа Трухина

Валентина Летяк редактор ленты
олександр трухін

Детективы Государственного бюро расследований отследили путь народного депутата Александра Трухина на Audi A8 от Полтавы до Киева 23 августа 2021 года, то есть в день резонансного ДТП, изучив видео с более тысячи камер.

На сегодняшний день установлено, что на всех камерах за рулем авто находился водитель в одежде красного цвета – это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре Борисполя.

Однако ДТП произошло на участке дороги, где были демонтированы камеры, поэтому ГБР назначило несколько экспертиз. Четыре из них уже завершены, а последняя продолжается. Именно после ее завершения личность водителя будет окончательно установлена.

С момента аварии исследовано большой объем информации, материалы дела насчитывают свыше пяти томов.

В то же время в Бюро отмечают, что полиция по неизвестным причинам не предоставила все материалы. Детективы также обратились к журналистам предоставить видео, которое придало новую огласку делу, и выясняют, почему эти кадры не были сразу переданы следствию.

Именно поэтому сегодня в ГБР повторно вызвали в качестве свидетеля полицейского, видео из нагрудной камеры которого было распространено СМИ 2 февраля.

На этих кадрах зафиксировано, как сразу после ДТП с участием Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе в Киеве, нардеп пытается договориться с правоохранителем об избегании ответственности.

Это видео стало поводом для открытия относительно него еще одного производства. Речь идет о ч. 1 ст. 369 УКУ – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Расследованием будут заниматься детективы Национального антикоррупционного бюро.

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Источник: ГБР

Фото: УНИАН

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