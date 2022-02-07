ДБР дослідило відео з більш ніж тисячі камер у справі нардепа Трухіна

Детективи Державного бюро розслідувань відстежили шлях народного депутата Олександра Трухіна на Audi A8 від Полтави до Києва 23 серпня 2021 року, тобто у день резонансної ДТП, вивчивши відео з більш ніж тисячі камер.

На сьогодні встановлено, що на усіх камерах за кермом авто перебував водій в одязі червоного кольору – це зафіксувала й остання робоча камера, розташована у центрі Борисполя.

Проте ДТП сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери, тому ДБР призначило кілька експертиз. Чотири з них вже завершені, а остання триває. Саме після її завершення особу водія буде остаточно встановлено.

З моменту аварії досліджено великий обсяг інформації, матеріали справи налічують понад п’ять томів.

Водночас у Бюро наголошують, що поліція з невідомих причин не надала усі матеріали. Детективи також звернулися до журналістів з проханням надати відео, яке спричинило новий розголос справи, та з’ясовують, чому ці кадри не були відразу передані слідству.

Саме тому сьогодні до ДБР повторно викликали як свідка поліцейського, відео з нагрудної камери якого поширили ЗМІ 2 лютого.

На цих кадрах зафіксовано, як одразу після ДТП за участю Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві, нардеп намагається домовитись з правоохоронцем щодо уникнення відповідальності.

Це відео стало приводом для відкриття щодо нього ще одного провадження. Йдеться про за ч. 1 ст. 369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Розслідуванням займатимуться детективи Національного антикорупційного бюро.