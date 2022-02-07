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ДБР дослідило відео з більш ніж тисячі камер у справі нардепа Трухіна

Валентина Летяк редакторка стрічки
олександр трухін

Детективи Державного бюро розслідувань відстежили шлях народного депутата Олександра Трухіна на Audi A8 від Полтави до Києва 23 серпня 2021 року, тобто у день резонансної ДТП, вивчивши відео з більш ніж тисячі камер.

На сьогодні встановлено, що на усіх камерах за кермом авто перебував водій в одязі червоного кольору – це зафіксувала й остання робоча камера, розташована у центрі Борисполя.

Проте ДТП сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери, тому ДБР призначило кілька експертиз. Чотири з них вже завершені, а остання триває. Саме після її завершення особу водія буде остаточно встановлено.

З моменту аварії досліджено великий обсяг інформації, матеріали справи налічують понад п’ять томів.

Водночас у Бюро наголошують, що поліція з невідомих причин не надала усі матеріали. Детективи також звернулися до журналістів з проханням надати відео, яке спричинило новий розголос справи, та з’ясовують, чому ці кадри не були відразу передані слідству.

Саме тому сьогодні до ДБР повторно викликали як свідка поліцейського, відео з нагрудної камери якого поширили ЗМІ 2 лютого.

На цих кадрах зафіксовано, як одразу після ДТП за участю Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві, нардеп намагається домовитись з правоохоронцем щодо уникнення відповідальності.

Це відео стало приводом для відкриття щодо нього ще одного провадження. Йдеться про за ч. 1 ст. 369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Розслідуванням займатимуться детективи Національного антикорупційного бюро.

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Джерело: ДБР

Фото: УНІАН

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