Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник употребил термин эпохи холодной войны, заявив журналистам во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что “финляндизация” Украины была одной из обсуждаемых моделей для снижения градуса напряженности в отношениях с РФ.

А вот уже во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Макрон отрицал, что сделал такую ремарку.

Что такое “финляндизация”?

Этот термин относится к строгому нейтралитету Финляндии во время холодной войны, закрепленному в договоре 1948 года с Москвой, когда напряженность в отношениях между Советским Союзом и Западом была на высоте.

Договор гарантировал Финляндии, что, в отличие от других стран Восточной Европы, ей не будет грозить советское вторжение.

Взамен она согласилась не вступать в НАТО и позволила соседу оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

Украина, ранее входившая в состав Советского Союза, все больше склоняется к Западу в экономическом и политическом отношении, сопротивляясь влиянию России. Еще в 2008 году НАТО заявил, что планирует в конечном итоге вступление Украины в Альянс. Сейчас это стремление закреплено в Конституции Украины.

“Финляндизация” исключает такую ​​возможность и позволяет Москве приложить свою руку к украинским делам, пишет издание The New York Times.

— Все это идет вразрез с тем, к чему стремилась Украина. Это был бы большое отступление от долгосрочной политической цели вступления в НАТО и вступления в ЕС, чего Украина хотела, — сказала Анна Висландер, директор по делам Северной Европы Атлантического совета.

Ричард Уитмен, младший научный сотрудник группы политического анализа Chatham House, считает, что схема, предложенная Макроном, это способ решения проблемы без участия украинцев.

Президент России Владимир Путин уже длительное время гнастаивает, что Украина и Россия фактически являются одной страной с неразрывными историческими и культурными узами.

Как пишет The New York Times, некоторые эксперты утверждают, что “финляндизация” — это лучший курс, который может выбрать Украина.

Кремль прекрасно осознает, что Финляндия, когда-то нейтральная буферная страна между Советским Союзом и НАТО, стала гораздо менее нейтральной, сильно склонившись в сторону Запада после распада СССР.

Джеймс Никси, директор по связям между Европейским Союзом и Россией в Chatham House, говорит, что несмотря на то, что Финляндия по сей день остается вне НАТО, она полностью совместима с западной архитектурой безопасности и во многом принимает сторону НАТО.