Визит Макрона в Украину: как мировые лидеры пытаются удержать Путина от полномасштабной войны

Во вторник, 8 февраля, в Киев прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Это первый визит французского лидера в Украину за 24 года.

Накануне он побывал у президента России Владимира Путина и попытался убедить его отказаться от агрессии против Украины. Переговоры продолжались более пяти часов.

Сразу после встречи Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе российской деэскалации. По его словам, это будет зависеть от переговоров и консультаций с Соединенными Штатами, НАТО, европейцами, а также от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы продвигаем Нормандский формат для полной имплементации Минских соглашений и разрешения конфликта на Донбассе. Последняя встреча советников президентов в этом формате помогла сохранить поддержку всеми сторонами прекращения огня, и мы хотим воспользоваться этим моментом, чтобы сделать конкретные шаги вперед и продолжить воплощать в жизнь эти договоренности в полной мере, — подчеркнул Макрон.

Путин же продолжил настаивать на выполнении Минских договоренностей на его условиях. Причем делал это откровенно пренебрежительно.

— Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. По-другому не получится. Не хотят прямо разговаривать с представителями Донбасса. Там записано четко, что такие-то вопросы будут “обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий”, — заявил он после встречи с Макроном.

В эти минуты французского лидера принимает президент Украины Владимир Зеленский. Они должны провести брифинг для прессы в Мариинском дворце.

Параллельно 7 февраля канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Главной темой этих переговоров было единство Запада в противодействии российской агрессии по отношению к Украине. Стороны единодушны: если Кремль начнет новое вторжение, санкции будут скорыми и болезненными.

Несмотря на разное отношение Вашингтона и Берлина к российскому газопроводу Северный поток-2, после завершения встречи Байден заверил: если российские танки или военнослужащие пересекут украинскую границу, Северного потока-2 больше не будет.

— Германия и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами тесно сотрудничаем для продвижения дипломатического решения ситуации. Но если Россия выберет дальнейшее вторжение в Украину, мы все вместе готовы ввести мощный пакет санкций, которые будут иметь для России быстрые и жесткие последствия, — отметил Байден.

В то же время Олаф Шольц еще раз дал понять, что летальное оружие Германия Украине не предоставит, но санкции поддержит. При этом немецкий канцлер избежал упоминания о Северном потоке-2.

— Мы не можем молчать в ответ на действия России. Размещение российских войск на территории Украины – это серьезная угроза европейской безопасности. Если Россия будет действовать против Украины, то заплатит очень высокую цену, — заверил Шольц.

Солидарность с Украиной официально выразила сегодня Япония. Соответствующую резолюцию приняла нижняя палата парламента страны. В документе отмечено, что Япония по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывает как можно скорее восстановить стабильность вокруг нашего государства посредством дипломатии, ведь “любое изменение статус-кво посредством силы – неприемлемо”.

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