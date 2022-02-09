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Факти / Україна / Політика

“Фінляндизація” України: що це таке і чи можлива вона

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський і Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ужив термін епохи холодної війни, заявивши журналістам під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що “фінляндизація” України була однією з моделей, що обговорювалися для зниження градуса напруженості у відносинах з РФ.

А ось уже під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Макрон заперечував, що зробив таку ремарку.

Що таке “фінляндизація”?

Цей термін стосується суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, закріпленого в договорі 1948 року з Москвою, коли напруженість у відносинах між Радянським Союзом і Заходом була зависокою.

Договір гарантував Фінляндії, що, на відміну від інших країн Східної Європи, їй не загрожуватиме радянське вторгнення.

Натомість вона погодилася не вступати до НАТО і дозволила сусідові значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику.

Україна, яка раніше входила до складу Радянського Союзу, все більше схиляється до Заходу в економічному та політичному відношенні, чинячи опір впливу Росії. Ще 2008 року НАТО заявив, що планує зрештою вступ України до Альянсу. Наразі це прагнення закріплене у Конституції України.

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“Фінляндизація” унеможливлює це, та дозволяє Москві прикласти свою руку в українські справи, пише видання The New York Times.

– Все це йде всупереч із тим, чого прагнула Україна. Це був би великий відступ від довгострокової політичної мети вступу до НАТО та вступу до ЄС, чого Україна хотіла, — сказала Ганна Вісландер, директорка із питань Північної Європи Атлантичної ради.

Річард Вітмен, молодший науковий співробітник групи політичного аналізу Chatham House, вважає, що схема, запропонована Макроном, є способом розв’язання проблеми без участі українців.

Президент Росії Володимир Путін вже тривалий час наполягає, що Україна та Росія фактично є однією країною з нерозривними історичними та культурними узами.

Як пише The New York Times, деякі експерти стверджують, що “фінляндизація” – це найкращий курс, який може обрати Україна.

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Кремль прекрасно усвідомлює, що Фінляндія, колись нейтральна буферна країна між Радянським Союзом та НАТО, стала набагато менш нейтральною, сильно схилившись у бік Заходу після розпаду СРСР.

Джеймс Ніксі, директор зв’язків між Європейським Союзом і Росією в Chatham House, каже, що попри те, що Фінляндія досі залишається поза НАТО, вона є повністю сумісною із західною архітектурою безпеки і багато в чому перебуває на боці НАТО.

Джерело: NYT

Фото: Офіс президента

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