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Факты / Украина / Политика

Встреча в нормандском формате: украинская делегация прибыла в Берлин

Валентина Летяк редактор ленты
Нормандський формат

Глава Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин для участия во встрече советников лидеров нормандского формата.

– Прилетели с украинской делегацией в Берлин. Вскоре начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров нормандского формата, – написал Ермак в соцсети.

По его словам, сегодня также первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко встретится с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса.

На этих встречах будут затронуты вопросы финансового взаимодействия, реализации двусторонних проектов, развития транспортного потенциала обеих стран.

– В рамках диалога с немецким бизнесом планируется обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сферах развития зеленой энергетики и водной логистики, транспорта и торговли. Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч, – отметил Ермак.

По результатам встречи в нормандском формате в посольстве Украины в Германии состоится брифинг, ориентировочное время: в 20.00 по Киеву.

На переговорах в Берлине политические советники лидеров нормандской четверки попытаются разблокировать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Также украинская делегация предложит инициативы по улучшению проверки режима прекращения огня на Донбассе, поднимет вопрос разблокирования процесса обмена пленными и работы КПВВ на линии разграничения.

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Фото: Getty Images

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