Зустріч у нормандському форматі: українська делегація прибула до Берліна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у складі української делегації прибув до Берліна для участі у зустрічі радників лідерів нормандського формату.

– Прилетіли з українською делегацією до Берліну. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів нормандського формату, – написав Єрмак у соцмережі.

За його словами, сьогодні також перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко зустрінеться з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

На цих зустрічах порушуватимуться питання фінансової взаємодії, реалізації двосторонніх проєктів, розвитку транспортного потенціалу обох країн.

– У рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку зеленої енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі. Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей, – наголосив Єрмак.

За результатами зустрічі у нормандському форматі у посольстві України в Німеччині відбудеться брифінг, орієнтовний час: о 20.00 за Києвом.

На переговорах у Берліні політичні радники лідерів держав нормандської четвірки спробують розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Також українська делегація запропонує ініціативи щодо покращення перевірки режиму припинення вогню на Донбасі, порушить питання розблокування процесу обміну полоненими та роботи КПВВ на лінії розмежування.