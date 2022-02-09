Ключевой целью (планом максимум) делегации Украины на завтрашней встрече политических советников лидеров “нормандской четверки” в Берлине является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом проинформировал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, с какой повесткой дня едет 10 февраля в Берлин украинская делегация.

Он уточнил, что сегодня проходит заседание ТКГ, однако фактически процесс заблокирован: дискуссии и обсуждения не продвигаются вперед.

– План максимум – разблокировать работу Трехсторонней контактной группы… Для этого необходима политическая воля России. И именно над этим завтра будут работать, – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, если работу ТКГ удастся разблокировать, то она, в первую очередь, будет заниматься вопросами в сфере безопасности. Среди приоритетных – также гуманитарные вопросы.

– Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность все равно остается задачей номер один, – отметил глава МИД.

По словам Кулебы, ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась после последней встречи политических советников “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, РФ), состоявшейся 26 января в Париже.

– Несмотря на мощную военную группировку России вдоль нашей границы и на оккупированных территориях, на Донбассе сохраняется относительная тишина. Ситуация лучше, чем месяц тому назад. И это тоже тот импульс, который был дан по результатам предыдущей встречи советников “нормандского формата”, — убежден Кулеба.

Он также подчеркнул, что спецпредставитель РФ Дмитрий Козак завтра приедет в Берлин в более слабой позиции, чем представитель Украины – глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, такая ситуация сложилась благодаря консолидации международных партнеров вокруг Украины и угрозе жестких антироссийских санкций в случае эскалации.

Как известно, 26 января в Париже после продолжительного перерыва состоялись переговоры советников лидеров “нормандской четверки”. Стороны смогли согласовать совместное коммюнике. Это был первый документ, о котором удалось договориться в рамках нормандского формата с 2019 года.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участники нормандского формата сумели возродить эту площадку для переговоров.