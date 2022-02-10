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Факты / Украина / Политика

Ермак назвал цели Украины на переговорах советников лидеров нормандской четверки в Берлине

Илья Нежигай редактор ленты
Ермак назвал цели Украины на переговорах советников лидеров нормандской четверки в Берлине

Украинская сторона на переговорах политических советников лидеров нормандской четверки будет пытаться разблокировать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время разговора с журналистами, ТКГ преследует цели урегулирования и завершения войны на Донбассе.

Руководитель ОП отметил, что украинская делегация также предложит инициативы по улучшению проверки режима прекращения огня на Востоке Украины.

Андрей Ермак заявил, что в рамках встречи Украиной будут подняты вопросы разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.

По мнению руководителя ОП, Украина сегодня является центром принятия решений по безопасности в Европе, поэтому имеет большую международную поддержку.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча политсоветников глав государств нормандского формата состоится 10 февраля в столице ФРГ.

Предыдущая подобная встреча прошла 26 января во французской столице. Там после длительного перерыва в переговорах стороны смогли согласовать совместное коммюнике, что стало первым документом, о котором удалось договориться в рамках нормандского формата с 2019 года.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны-участницы нормандского формата сумели возродить эту площадку для переговоров.

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