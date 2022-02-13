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Факти / Україна / Політика

Небо над Україною залишається відкритим – Мінінфраструктури

Юля Захарченко редакторка стрічки
вантажний літак Boeing 737

Міністерство інфраструктури повідомило, що інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Небо над Україною зараз залишається відкритим.

Закриття авіапростору є суверенним правом України. Уряд не ухвалював відповідне рішення, зазначили у Мінінфраструктури.

– У разі потреби держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону, – наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень. Держава готова підтримати авіаперевізників та планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку.

Посадка літака SkyUp у Кишиневі

13 лютого літак авіакомпанії SkyUp вимушено приземлився в аеропорту Кишинева. Рейс не зміг зайти в повітряний простір України через заборону власника літака.

За даними компанії, літак прямував за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна). Проте він не долетів до Києва, а на вимогу власника повітряного судна здійснив вимушену посадку в Молдові.

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Фото: Depositphotos

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