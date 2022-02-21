Світ матиме повне право на санкції проти РФ у разі визнання “Л/ДНР” – Резніков

Якщо Росія офіційно визнає так звані “ДНР” та “ЛНР”, міжнародна спільнота матиме повне право запроваджувати жорсткі санкції.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він пояснив, що визнання цих терористичних угруповань буде означати, що Російська Федерація прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України.

– Якщо вони (Росія, – Ред.) завтра або післязавтра визнають оці терористичні угруповання, вони прямо порушать територіальну цілісність та суверенітет України, і це вже буде порушенням норм міжнародного права. Це означатиме, що по суті є pretext (з англ. – привід) для потенційного вторгнення через якесь там введення якихось там миротворців чи чогось такого. Я переконаний, що тоді міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що буде вводити жорсткий санкційний режим, вже матиме на це повне право, – додав він.

15 лютого Держдума Росії підтримала постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”.

Своє рішення у Держдумі пояснили тим, що Київ начебто не дотримується Мінських домовленостей, а тому визнання терористичних організацій “ДНР/ЛНР” начебто дасть змогу “забезпечити гарантії безпеки для захисту мешканців” тимчасово окупованих територій українського Донбасу.

Водночас у МЗС України відразу заявили: якщо президент Росії Володимир Путін підтримає так зване визнання терористичних утворень “ДНР/ЛНР”, це стане свідомим виходом Москви з Мінських домовленостей.

Крім того, так зване визнання Росією псевдодержавних утворень на українському Донбасі не матиме жодних правових наслідків.