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Зеленський: Обговорив останні події з президентом США

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський_Джо Байден

Президент України Володимир Зеленський обговорив події, які відбулися за останні години, з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив про визнання “незалежності” так званих “ЛДНР”.

Володимир Зеленський заявив, що також запланована розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, де сторони планують обговорити подальші дії України.

Після позачергового засідання Ради безпеки РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала “незалежність” “ЛНР” та “ДНР”.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що визнання Москвою псевдореспублік означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

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