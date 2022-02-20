Даже один выстрел на Донбассе может спровоцировать полномасштабную войну с Россией. Поэтому украинские войска не поддаются на провокации российских оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке американского телеканала CNN Кристиан Аманпур после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что любые провокации сейчас очень опасны.

– Самый сложный вопрос, что в Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса находятся от 30 до 35 тыс. российских военных. Плюс 150 тыс. вдоль наших границ. Поэтому провокации очень опасны, когда есть такое количество военных. Понимаете, один выстрел может иногда привести к войне, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что эти опасения разделяют соседние с Украиной государства.

– Наши близкие партнеры, которые рядом с нами, имеют с нами общие границы, знают историю Советского Союза. Они знают, что это. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, многие страны – они знают, к чему может привести та или иная провокация. Поэтому нужно быть осторожными, – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что нынешняя напряженность в российско-украинском вооруженном конфликте является “трагедией для нашей нации, для нашего народа”.

Владимир Зеленский также призвал Запад уже сейчас обнародовать список санкций в случае нового полномасштабного вторжения РФ в Украину.

– У меня возникает вопрос: если сейчас нельзя говорить о том, что будет применено, если будет война, будет ли это применено, если война будет, — заявил он.

В интервью Зеленский также заявил, что партнерам по НАТО следует уточнить сроки, в течение которых Украина могла бы стать членом Альянса.

– Украина нуждается в гарантиях безопасности… Мы понимаем, что есть много различных рисков из-за НАТО, нет консенсуса среди членов Альянса. Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Все, что мы говорим: скажите, пожалуйста, сколько времени нужно (чтобы преодолеть это расстояние — Ред.)?.. Тогда скажите пожалуйста: на этом расстоянии справедливо ли, чтобы мы получили от ведущих стран дипломатические гарантии безопасности? – отметил Зеленский.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 Владимир Зеленский заявил, что Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму и отказаться от соглашения, согласно которому избавилась от третьего в мире ядерного арсенала. Президент инициировал проведение консультаций в рамках этого меморандума.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина требует честных ответов относительно перспективы членства в Евросоюзе и НАТО.