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Факти / Україна / Політика

Через збройну агресію РФ: Кабмін схвалив вихід України ще з однієї угоди СНД

Юлія Соколова редакторка стрічки
Кабінет міністрів

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив вихід України із ще однієї угоди СНД (Співдружності Незалежних Держав).

Йдеться про “Угоду про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років”. Цей документ було підписано у вересні 2011 року. Наша держава ратифікувала його в квітні 2013 року.

Сьогодні Кабмін підтримав законопроєкт, який регулює внутрішньодержавні процедури, необхідні для виходу з вказаної угоди.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону, угода не відповідає національним інтересам України, з огляду на збройну агресію Росії проти нашої держави.

Ще однією причиною для виходу з цієї угоди СНД є суттєві відмінності в Україні та інших країнах СНД в питаннях вшанування пам’яті учасників Другої світової війни.

Як відомо, в Україні не використовується термін “Велика Вітчизняна війна”. Натомість вживається термін “Друга світова війна”. Як зазначали в Українському інституті національної пам’яті, “Велика Вітчизняна війна” є пропагандистським радянським терміном, який позначає період 1941-1945 років (хоча Друга світова війна розпочалася в 1939 році).

Тепер схвалений Кабміном законопроєкт повинна розглянути Верховна Рада України.

Варто зазначити, що це не перша угода СНД, з якої за останні роки вийшла Україна. Наприклад, у червні минулого року Кабінет міністрів денонсував угоду про співпрацю в галузі туризму в межах СНД.

А в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський схвалив вихід України з угод про цивільну авіацію та про використання спільного повітряного простору.

Фото: Depositphotos

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