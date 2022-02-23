Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив вихід України із ще однієї угоди СНД (Співдружності Незалежних Держав).

Йдеться про “Угоду про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років”. Цей документ було підписано у вересні 2011 року. Наша держава ратифікувала його в квітні 2013 року.

Сьогодні Кабмін підтримав законопроєкт, який регулює внутрішньодержавні процедури, необхідні для виходу з вказаної угоди.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону, угода не відповідає національним інтересам України, з огляду на збройну агресію Росії проти нашої держави.

Ще однією причиною для виходу з цієї угоди СНД є суттєві відмінності в Україні та інших країнах СНД в питаннях вшанування пам’яті учасників Другої світової війни.

Як відомо, в Україні не використовується термін “Велика Вітчизняна війна”. Натомість вживається термін “Друга світова війна”. Як зазначали в Українському інституті національної пам’яті, “Велика Вітчизняна війна” є пропагандистським радянським терміном, який позначає період 1941-1945 років (хоча Друга світова війна розпочалася в 1939 році).

Тепер схвалений Кабміном законопроєкт повинна розглянути Верховна Рада України.

Варто зазначити, що це не перша угода СНД, з якої за останні роки вийшла Україна. Наприклад, у червні минулого року Кабінет міністрів денонсував угоду про співпрацю в галузі туризму в межах СНД.

А в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський схвалив вихід України з угод про цивільну авіацію та про використання спільного повітряного простору.