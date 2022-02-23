Чрезвычайное положение регулируется Конституцией Украины, поэтому его введение должно быть согласовано Советом национальной безопасности и обороны, затем передано к президенту, а после подписания президентом — в Верховную Раду.
Существует четыре режима функционирования государства:
- режим повседневного функционирования;
- повышенной готовности;
- чрезвычайной ситуации;
- чрезвычайного положения.
Введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, режим чрезвычайной ситуации — нет. Он в основном нацелен на мобилизацию всех органов государственной власти.
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